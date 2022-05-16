«Беларусбанк» ввел запрет на снятие наличные с карт Visa иностранных банков

«Беларусбанк» ввел запрет на снятие наличные с карт Visa иностранных банков1
- 16.05.2022, 12:53
Причины такого решения не называются.
«Беларусбанк» запретил снимать наличные с карт Visa банков-нерезидентов. Запрет носит временный характер.
«Наш банк сегодня ввел временный запрет на операции снятия наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных (отделениях) банка с карточек Visa банков-нерезидентов», — сообщили в пресс-службе «Беларусбанка».
Причины такого решения не называются. Ранее белорусские банки вводили различные меры, ограничивающие возможность снятия наличных с карт иностранных банков.