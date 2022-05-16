Врачи назвали лучшее время для сна и пробуждения 16.05.2022, 12:57

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Так ли важно спать именно восемь часов?

Что было бы хорошо сделать перед сном, а чем лучше не заниматься? И так ли важно спать именно восемь часов? На эти вопросы отвечает medicina.ua.

Если судить по биологическим часам человека, то лучше всего, конечно, засыпать в 10 часов вечера. Существует версия, о том, что гормон роста соматотропин (в его функции входит ответственность за восстановление организма) выделяется исключительно с часу до трёх ночи. И чтобы он нормально выделялся, следует до 01:00 ночи уже крепко спать.

Идеальным вариантом является просыпаться тогда, когда наш организм сам решает встать. Если ложиться в десять часов вечера, то более-менее оптимально будет вставать в 6-7 утра. А вот приемлемым временем, чтобы засыпать, будет в районе двух часов после захода солнца. Эта расстановка времени близка к идеалу, но не всем подходит, тем более зимой. Но если вы ложитесь спать в 00:00, потом просыпаетесь в 08:00 утра и чувствуете себя замечательно — не надо заставлять себя вставать в 06:00.

Что же лучше не делать перед периодом сна? Советуют не сидеть в социальных сетях перед тем, как ложиться спать. Мозг будет возбужденным так, как это — активная умственная деятельность. Листать ленту новостей и смотреть фотографии знакомых — это как пробежать 5 километров, а потом резко остановиться и пытаться заснуть.

Также следует исключить пищу, которая сильно отягощает, — мясо и мучные изделия. Если сильно хочется есть, то лучше налить себе воды или кефира. А вообще за два часа до сна было бы правильным не есть.

Если вы решили почитать или посмотреть фильм, то не выбирайте тех книг и кинолент, которые вызывают сильные эмоции. Потому что здоровому сну мешает яркая эмоциональная нагрузка на мозг. Точно так же и с музыкой - размеренная и медитативная музыка обеспечит расслабляющий эффект и поможет заснуть в более короткие сроки.

Не забудьте проветрить комнату перед сном, чтобы воздух в помещении насытился кислородом. Также сделайте так, чтобы освещения вообще не было или было минимальным. Можете недолго прогуляться перед сном, а потом принять теплый душ для расслабления.

По поводу того нужно ли спать ровно восемь часов, то здоровый сон и вправду должен продолжаться именно столько. Но если вы спите семь или девять часов, и чувствуете себя бодро и хорошо, то это отлично.

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