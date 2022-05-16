Стало известно, сколько оккупантов были уничтожены ВСУ под Чернобаевкой 16.05.2022, 13:00

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Украинские бойцы нанесли более 100 ударов по позициям российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети "Фейсбук".

В частности, в Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты продолжают укрепляться на занятых рубежах, активные наступательные действия не ведут.

"Тем временем наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям противника. Вследствие чего в Херсонской области феерично презентовали очередную серию Чернобаевки с уничтожением склада боеприпасов, подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности, 4 буксировочных и 2 самоходных гаубиц "Мста-С", 4 минометных комплексов, 2 единицы бронированной и 4 автомобильной техники, а еще 2 мастерских технического обслуживания и 1 БПЛА", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что вражеская корабельное группировка в северо-западной части Черного моря состоит из 2 кораблей – носителей крылатых ракет и 6 больших десантных кораблей. При этом противник продолжает подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа "Серна" возле Змеиного, пытается обустроить позиции и организовать поставку техники на остров.

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