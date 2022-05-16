Минчанку переселили из двухкомнатной квартиры в комнату в «коммуналке» 2 16.05.2022, 13:09

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Что об этом говорит Жилищный кодекс?

За долги по оплате ЖКУ минчанку переселили из двухкомнатной квартиры в комнату в «коммуналке». О переселении злостных должников в жилье поменьше и (или) по своим потребительским качествам пониже, корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ЖРЭО Ленинского района.

Выселение нанимателей, имеющих без уважительных причин шестимесячную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, с предоставлением им другого жилья, по общей площади менее занимаемого и (или) уступающего по своим потребительским качествам, предусматривает ст. 80 Жилищного кодекса. Она распространяется на граждан, которым были предоставлены жилые помещения по договору найма и включены в состав арендного жилья до 1 июля 2016 г.

Последний подобный случай в Ленинском районе произошел в 2021 г. Как сообщила начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы ЖРЭО Ленинского района Дарья Шваб, суд удовлетворил иск в отношении трудоспособной женщины, которая проживала одна в двухкомнатной арендной квартире в высотке на ул. Прушинских. Ее переселили в комнату в квартире с двумя раздельными лицевыми счетами в доме на ул. Судмалиса.