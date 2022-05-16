Евро и доллар подорожали на первых торгах недели 16.05.2022, 13:32

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Российский рубль упал.

Евро и доллар подорожали, юань и российский рубль снизились на торгах 16 мая. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подорожал на Br0,0137 до Br2,6141 за 1 евро.

Доллар стал дороже на Br0,0092 - его курс составил Br2,51 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0001 - Br3,6918 за 10 юаней.

Российский рубль снизился на Br0,0025 и составил Br3,9482 за 100 российских рублей.

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