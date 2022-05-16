Какая погода ждет белорусов на неделе? 16.05.2022, 13:54

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Прогноз погоды на 17-19 мая.

17 мая погоду в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность, пишет pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по югу страны в отдельных районах до +9°С, местами по северо-западной половине республики на почве ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +11..+17°С.

18 мая ночью и утром сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, днем республика в основном окажется в области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, днем по крайнему юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +12..+18°С.

19 мая погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, на почве местами по стране ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная днем будет находиться от +15°С по северо-востоку до +23°С по югу и юго-западу страны.

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