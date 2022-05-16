Белорусов могут лишить пособий на детей при выезде за границу 9 16.05.2022, 13:57

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В каких случаях это возможно?

Белорусы с детьми до трех лет, которые выезжают за границу на более чем два месяца, должны предупредить об этом соцслужбы. В таком случае до возвращения в страну им прекратят выплаты пособий. Журналистам zerkalo.io в ФСЗН рассказали, что будет, если «забыть» предупредить об отъезде за рубеж и продолжить получить деньги на детей. Напомним, ранее был как минимум один случай, когда из-за этого заводили уголовные дела.

— Государственные пособия назначаются на детей, зарегистрированных по месту жительства в Беларуси при условии их фактического проживания в стране. Выплата прекращается в случае фактического выезда ребенка за пределы республики на срок более двух месяцев, — рассказывают в ФСЗН.

Выплату пособия прекращают с первого числа месяца, который идет за месяцем выезда.

— При условии, что получатель пособия сообщил об этом не позднее пяти календарных дней после дня выезда. Если получатель пособия нарушил этот срок, то выплата пособия прекращается со дня выезда. При возвращении ребенка в страну выплата пособия ребенку возобновляется со дня обращения, — уточняют в ФСЗН.

Если скрыть информацию о выезде ребенка, но об этом позже станет известно соцслужбам, то «лишние» деньги придется вернуть.

— Если получатель пособия не сообщил о выезде ребенка за границу, выплата пособия не приостанавливалась. В данным случае подлежит возврату излишне выплаченная сумма пособия со дня выезда ребенка за пределы республики до конца месяца, в котором ребенок вернулся в страну, — поясняют в фонде.

О выезде ребенка за границу можно сообщить «любым удобным способом», в том через электронную почту.

При этом чиновники в каждом конкретно случае будут устанавливать срок, за который нужно вернуть переплаченные деньги. Это может быть как единовременный возврат, так и по специальному графику.

— В случае отказа от возврата переплаты пособия в добровольном порядке удержание (денег. — Прим. ред.) производится на основании решения комиссии в размере не более 20% от размера действующего пособия до полного погашения задолженности. В случае увольнения получателя пособия оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке, — рассказывают в ФСЗН.

Напомним, в 2021 году на жительницу Чаусского района завели уголовное дело из-за того, что она выехала с ребенком в Польшу, но продолжала получать на него пособие.

В прошлом году также в Сморгонском районе соцслужбы выяснили, что местная жительница выехала за границу, но продолжала получать пособие на ребенка. О заведении уголовного дела не сообщалось.

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