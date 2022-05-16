В Варшаве состоится большой концерт, посвященный 50-летию со дня рождения Александра Куллинковича

В Варшаве состоится большой концерт, посвященный 50-летию со дня рождения Александра Куллинковича2
- 16.05.2022, 14:36
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Лучшие хиты группы Neuro Dubel споют звезды белорусской альтернативной сцены.
18 мая в Варшаве состоится большой концерт, посвященный 50-летию со Дня рождения легенды белорусского панк-рока — Александра Михайловича Куллинковича, бессменного лидера группы Neuro Dubel.
Все самые лучшие хиты группы запоют 10 звезд белорусской альтернативной сцены:
Lavon Volski
Владимир Пугач (J:Морс)
Юрий Стыльский (Дай Дорогу)
Денис Тарасенко (РСП)
Znich
Алесь Денисов (Dzieciuki)
Александр Помидоров
Зьмяя
Lesley Knife (Gods Tower)
Алесь – Франтишек Мышкевич
Такого в Варшаве еще не было!
Концерт состоится 18 мая в 19: 00 в Klub Remont (ul. Waryńskiego 12a, Warszawa).
Билеты можно купить по ссылке.