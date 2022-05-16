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В Варшаве состоится большой концерт, посвященный 50-летию со дня рождения Александра Куллинковича

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  • 16.05.2022, 14:36
  • 1,510
В Варшаве состоится большой концерт, посвященный 50-летию со дня рождения Александра Куллинковича

Лучшие хиты группы Neuro Dubel споют звезды белорусской альтернативной сцены.

18 мая в Варшаве состоится большой концерт, посвященный 50-летию со Дня рождения легенды белорусского панк-рока — Александра Михайловича Куллинковича, бессменного лидера группы Neuro Dubel.

Все самые лучшие хиты группы запоют 10 звезд белорусской альтернативной сцены:

Lavon Volski

Владимир Пугач (J:Морс)

Юрий Стыльский (Дай Дорогу)

Денис Тарасенко (РСП)

Znich

Алесь Денисов (Dzieciuki)

Александр Помидоров

Зьмяя

Lesley Knife (Gods Tower)

Алесь – Франтишек Мышкевич

Такого в Варшаве еще не было!

Концерт состоится 18 мая в 19: 00 в Klub Remont (ul. Waryńskiego 12a, Warszawa).

Билеты можно купить по ссылке.

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