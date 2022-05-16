Во сколько обойдется в этом году в Беларуси прощание со школой? 6 16.05.2022, 15:01

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Об этом рассказали мамы выпускников.

10 июня пройдут выпускные вечера для 11-классников. Родители уже вовсю готовятся к этому важному и для них, и для детей событию. «Вечерний Бобруйск» спросил у мам некоторых выпускников: во сколько нынче обойдется выпускной?

Татьяна, мама дочки-выпускницы:

– Платье дочке на выпускной покупали заранее, отдали за него 120 рублей. Выбрали классическое черное, чтобы и потом его можно было носить. Босоножки обошлись в 50 рублей. Уже записались на прическу и макияж: каждая услуга по 60 рублей. На «последний звонок» в нашем классе заказывали только ленты с надписью «Выпускник-2022» – по 5 рублей с человека.

Выпускной фотоальбом сейчас уже стоит 70 рублей, а мы заключили предварительный договор с фотографом еще осенью, поэтому альбом нам обошелся в 60 рублей с человека. Эту сумму сдавали по частям, начали в марте. Фотосессию проводили трижды в разных местах города.

На экзамены, цветы учителям и памятный подарок классному руководителю мы собирали по 50 рублей с человека. На экзамен обычно покупается канцелярия – тетради, файлы, листы формата А-4, ручки, питьевая вода. А подарок классной... Человек был с нами много лет, хочется, чтобы у него осталась какая-то память о наших детях.

Насколько я знаю, в школах сейчас запрещено какое-либо празднование выпускного, там проходит только торжественная часть с вручением аттестатов. И школьная администрация вообще не рекомендует организовывать выпускные застолья. Но поскольку наш класс за столько лет очень сплотился – и дети, и родители, мы решили на второй день собраться в кафе, чтобы отметить это важное событие. Собирали по 40 рублей с человека. Мы идем всей семьей, нас трое, поэтому заплатили 120 рублей. И отдельно – услуги ведущего, по 5 долларов с человека, то есть, с нас 15 долларов.

Людмила, мама дочки-выпускницы:

– На мероприятие «Последний звонок» девочки нашего класса наденут школьную форму советского образца. Большинство берет ее напрокат – 50 рублей за сутки. Плюс выпускные ленты – 7 рублей с человека. На выпускной вечер мы сшили платье интересной модели, чтобы наряд у дочери был индивидуальным. При этом рассчитывали, чтобы потом платье можно было надеть и в кафе, и на свадьбу в качестве гостя. За пошив отдали 70 рублей, за ткань – 35 рублей. Босоножки обошлись в 50 рублей. З

Уже записались на укладку волос – 30 рублей. Маникюр дочь делает постоянно у одного хорошего мастера – 25 рублей. Макияж выпускнице сделает наша старшая дочь, она визажист, нам повезло! (Смеется).

За школьный фотоальбом заплатили 65 рублей.

На экзамен, цветы и подарки учителям и школе сдали по 228 рублей. Это все наша инициатива, не думайте, никто нас ни к чему не принуждал! Просто решили украсить зал, где будет проходить торжественная часть выпускного вечера, отметить учителей, которые учили наших детей. И сделать подарок от нас самой школе. У нас замечательная школа, замечательные учителя. Всю эту сумму мы сдавали понемногу в течение года, потому особо и не заметили.

А после выпускного в школе мы – родители и дети – пойдем в кафе. Там еще окончательная цена не ясна. Мы с дочерью за двоих, думаю, отдадим рублей 70-80 за стол.

Светлана, мама сына-выпускника:

– Костюм мы не покупали, так как мой парень не любит деловой стиль одежды. Туфли у нас почти новые, всего один раз их обули на 1 сентября. Покупаем только новые брюки и рубашку, на это планируем отдать рублей 100.

Сдавали по 30 рублей с человека на экзамены (канцтовары, напитки). Выпускная лента обошлась в 7 рублей. От фотоальбома мой сын отказался. В кафе тоже не захотел идти, говорит, что класс у них не очень дружный. Поэтому мы решили потом собраться с родными и отметить это событие на даче – пожарить шашлык, встретить рассвет. Все, как полагается!

Итого: расходы Светланы на выпускной сына составят 137 руб.

Лариса, мама дочки-выпускницы:

– На «последний звонок» берем напрокат школьное платье – 45 рублей. Выпускная лента – 7 рублей. Платье на выпускной вечер пока не покупали, планируем в ближайшее время выбраться. Рассчитываем рублей в 200 уложиться. На туфли планируем потратить рублей 60: на каблуках дочь ходить не любит, потому купим что попроще. Макияж, прическу, дочь сказала, что сделает прекрасно и сама, мой ребенок не хочет на это тратиться (улыбается). Маникюр она делает постоянно у одного мастера за 35 рублей.

Фотоальбом обошелся в 60 рублей. Фотосессию проводили еще осенью, альбомы нам уже отдали после нового года. Фотограф очень постарался, альбомы отличные.

На экзамен, цветы и подарки учителям собирали по 80 рублей с человека. Сумму разделили по месяцам, потому было не накладно.

Выпускной бал у нас будет организован в школе после торжественной части. Мы лично не идем на него – дочь не хочет. Другие сдавали по 50 рублей с человека. И еще собирали на тамаду и видеосъемку по 40 долларов. На стол покупают мясные закуски, фрукты, сладкое и напитки, разумеется, безалкогольные. Знаю, что наши родители отказалась от поваров, нанимают только профессионала на нарезку. Мы же семьей решили просто посидеть в кафе.

Итого: выпускной дочки обойдется Ларисе что-то около 480 руб.

Нужны ли учителям подарки от выпускников?

Порассуждать на эту тему попросили педагога с большим стажем Галину Михееву, бывшего директора 10-й школы, ныне воспитателя в автоколледже:

– Многие родители пребывают в некой эйфории и не понимают, что выпускной вечер – это просто символ, обозначающий определенный отрезок жизни, прожитой их детьми. Это не конец, а еще только начало. И вкладывать в выпускной вечер сумасшедше деньги – просто неразумно. Родители должны понимать, что впереди у детей еще ЦТ, ВУЗ, кто-то будет учиться на платном, и деньги тогда будут гораздо нужнее.

Я всегда своим родителям и выпускникам говорила: ваши наряды – это ваши наряды и ваше личное дело. Мы на вечере старались провести какое-то дефиле, чтобы все эти наряды увидели, потому что дети готовятся, хотят себя показать. Все остальное – столы, рестораны – ненужное. Сколько ребенок реально может съесть? Да, он день бегал, суетился, но вечером съел одну отбивную, бутерброд, две зефирки, банан. Это обойдется недорого. Зачем накрывать пышные столы и тратиться, потом собирать это все, с собой уносить? Родители идут в ресторан, с какой целью? Чтобы там выпить, погулять. Детям это не надо. Как не надо на выпускном и спиртное.

Мое мнение – на выпускном вечере достаточно собраться, сказать добрые слова, вручить дипломы, потанцевать, вспомнить школьные годы, и все. А всякие пышности, соревнования родительских карманов – абсолютно пустое.

Иногда эти «крутые» ставят других детей в такие условия, что те просто отказываются идти на выпускной вечер. Они говорят: мне там нечего делать.

Что касается подарков, на моей памяти были разные времена, разные учителя… Сегодня с этим очень строго. Подарки, цветы – все это запрещается и расценивается как коррупция, и в этом логика есть Я лично думаю: если родитель захотел поблагодарить учителя букетом цветов по окончании школы – ничего страшного в этом нет. Но если собирают большие деньги на пышные подарки – это уже лишнее.

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