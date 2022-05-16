В Ирландии мужчина случайно обнаружили удивительную резьбу 13-го века 1 16.05.2022, 15:24

2,870

В Баллиморе солнечный свет привел к интересному и особенному открытию.

Солнечный свет показал, что на том, что раньше считалось простым строительным блоком 13-го века, было вырезано нечто, похожее на лицо. И это лицо похоже на лицо Христа.

Открытие сделал местный историк Симус Макдермотт, который вышел со своей камерой, чтобы сфотографировать старые надгробия. Об этом пишет Arkeo News (перевод — lenta.ua).

«Несколько лет назад, в середине 1990-х, на кладбище был проведен осмотр, и они обнаружили этот магазин, который был частью окна церкви 13-го века, которая находилась на этом месте», — говорит Симус Макдермотт, объясняя это. находка была сделана на территории разрушенной церкви Ирландской церкви Святого Оуэна в Баллиморе.

В прошлом году археолог, увидевший камень в ходе реставрационных работ, проводимых местным комитетом на участке Святого Оуэна, подтвердил, что камень действительно оказался остатком окна той ранней церкви.

На прошлой неделе, фотографируя надгробия при ярком солнечном свете, Симус решил сфотографировать кусок оконного камня размером примерно 12 на 8 дюймов.

Резьба находится на наклонной стороне с левой стороны этого камня, который образовывал верхнюю часть окна ogee.

«Я передвинул его с того места, где он был, и стал его фотографировать, а потом, как бы солнце ни осветило край камня, появилось лицо», — говорит он.

Шеймус сказал, что на камень смотрели много раз, в том числе и археологи, но никто не заметил лица. Он считает, что это резьба по лицу Христа.

Церковь, из которой вышел камень, является одной из трех, которые, как известно, существовали в то или иное время на территории Святого Оуэна. Эта церковь 13-го века была записана в старых рукописях. Но точное местонахождение церкви было неизвестно.

«Мы нашли ту часть старого здания на западной стороне руин существующей церкви, очень маленькое здание, которое могло быть молельней», — говорит Шеймус.

«Итак, это маленькое ограждение, которое мы нашли, имело полукруглый дверной проем, если хотите, прямо снаружи, так что, вероятно, это была церковь 13-го века».

На картах Down Survey можно увидеть более позднюю церковь - предположительно 16 века, а существующие руины - церковь Святого Оуэна, возведенную в 1827 году на фундаменте постройки 16 века. Также существуют фрагменты окна церкви 16 века.

По словам Симуса, самый старый камень на кладбище датируется началом 1600-х годов, и 190 из 220 перечисленных надгробий принадлежат умершим католикам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».