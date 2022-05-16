Рост цен на некоторые продукты для животных составил более 240%5
- 16.05.2022, 15:34
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С чем это связано?
Об огромном поднятии цен на пищевые наборы для собак рассказала Блогу Гродно s13.ru его читательница. Девушка была очень удивлена новыми ценами на полуфабрикаты для животных и даже связалась с администрацией магазина, подумав, что вышел «какой-то сбой». Но там гродненку заверили – ошибки нет никакой, а «рост цен на некоторые продукты для животных составил более 240%».
В состав пищевого набора «Мухтар» входят различные говяжьи зачистки, а также губы, трахеи, жилы и прочие говяжьи части. Еще недавно килограмм такого полуфабриката стоил менее 3 рублей. Сейчас цена на него достигает почти 7 рублей.
— Мы все время брали такие наборы про запас. С ними очень удобно – пакетика хватает на день, питательно и недорого. Но, когда увидели новую цену, были очень удивлены – она выросла более, чем на 50%, - пишет читательница.
Еще дороже обойдется корм «Говяжий микс». Там состав немного отличается, сюда входит – соединительная ткань и хрящи говяжьи, а также говяжьи легкие. Новая цена такого полуфабриката – 9 рублей 15 копеек.
— Мы решили, что это какая-то ошибка. И связались с администрацией сети гродненких магазинов. Но там нам ответили, что цены, действительно, выросли. И связано это с ростом отпускных цен производителем ООО «Волковысского мясокомбината», - рассказывает гродненка. – Рост цен на некоторые наборы составил 240%.
На «Вокловысском мясокомбинате» объяснили, что повышении цен связано с изменением состава подобных наборов и использованием нового сырья – сюда добавили рубец. Хотя, например, в «Говяжьем миксе» рубца мы не нашли.