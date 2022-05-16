МВД Украины: Смена губернаторов в России может привести к конфликтам 2 16.05.2022, 15:40

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Группа, которая отвечала за украинский вопрос, потеряла свое влияние.

Смена ряда губернаторов в России может привести к определенным конфликтам, но президента Владимира Путина никто свергать не будет.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал на брифинге, комментируя смену губернаторов в РФ, пишет УНИАН .

"Можем четко говорить о том, что четверо из них это парашютисты, которые пришли из других регионов. На смену им приходят такие же парашютисты, то есть это люди из других регионов. Эта ложится полностью в ту тенденцию, которая началась в РФ примерно два года назад, когда началась "зачистка региональных элит",- отметил Денисенко.

По его словам, все вновь назначенные люди принадлежат к так называемой группе технократов. Он добавил, на сегодня в России наблюдается смена элит. "Пока они малозаметны, но уже сейчас можно говорить, что так называемая группа Дмитрия Козака, которая в свое время отвечала полностью за украинский вопрос, вопрос приграничья РФ, если она не канула в Лету, то потеряла свое влияние на сегодняшний момент", - считает Денисенко.

Советник министра внутренних дел Украины добавил, что Сергея Кириенко называют "смотрящим" за Донбассом и "не только за Донбассом".

"На самом деле, пока роль Кириенко заключается в том, что он приехал сюда с инспекцией. И в Херсонской области, и на оккупированных территориях Донбасса. Он должен был составить понимание для Путина, что на самом деле там происходит. Потому что после провальной первой стадии войны Путин осознал, что он не знает, что происходит в Украине", - добавил Денисенко. Он пояснил, что Кириенко является одним из лидеров группы технократов РФ. При этом Денисенко подчеркнул, что сейчас нельзя говорить, что в российских элитах состоялся "тектонический сдвиг", но можно говорить о том, что группа технократов, и особенно Кириенко, "приобретают определенную субъектность" - они становятся точно определяющими для всех сфер жизни, кроме международной политики и обороны. "Они могут стать ответственными за политику не только оккупированных территорий Украины, но Молдовы и Грузии. И мы можем говорить о том, что эта группа начинает приобретать определенные, скажем так, не просто субъектные политические рычаги влияния, но она становится наравне со многими группами "старшего поколения", которые пришли с Путиным еще 20 лет назад к власти", – отметил советник главы МВД.

Денисенко подчеркнул, что нельзя говорить о том, что эти группы будут воевать между собой и "свергать Путина". "Но то, что одна из молодых групп приобретает субъектность, за этим нужно смотреть, и это обязательно приведет к определенным конфликтам в неких "серых зонах российской политики",- добавил он.

Как известно, 10 мая губернаторы пяти регионов Российской Федерации подали в отставку, в частности, Саратовской, Томской, Кировской областей, а также глава Республики Марий Эл.

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