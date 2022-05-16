Финское-литовская компания Kesko Senukai уходит из Беларуси

Финское-литовская компания Kesko Senukai уходит из Беларуси1
- 16.05.2022, 16:12
- 1,438
Компания выходит из состава акционеров торговой сети ОМА.
Финско-литовская компания «Kesko Senukai» приостановила деятельность в Беларуси и выходит из состава акционеров торговой сети страны ОМА, сообщает zerkalo.io со ссылкой на литовский телеканал LRT.
Продажу доли компании в ОМА планируется завершить в ближайшее время. Все торговые отношения с белорусской сетью были прекращены еще в апреле.
Кроме того компания приостановила закупки российских и белорусских товаров. Причина такого решения — российское вторжение в Украину.