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Финское-литовская компания Kesko Senukai уходит из Беларуси

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  • 16.05.2022, 16:12
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Финское-литовская компания Kesko Senukai уходит из Беларуси

Компания выходит из состава акционеров торговой сети ОМА.

Финско-литовская компания «Kesko Senukai» приостановила деятельность в Беларуси и выходит из состава акционеров торговой сети страны ОМА, сообщает zerkalo.io со ссылкой на литовский телеканал LRT.

Продажу доли компании в ОМА планируется завершить в ближайшее время. Все торговые отношения с белорусской сетью были прекращены еще в апреле.

Кроме того компания приостановила закупки российских и белорусских товаров. Причина такого решения — российское вторжение в Украину.

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