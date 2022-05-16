Медики выяснили, какой способ приготовления кофе позитивно влияет на здоровье 16.05.2022, 16:30

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Опубликованы результаты нового исследования.

О том, является ли кофе полезным или вредным, до сих пор ведутся жаркие споры. В случае с кофе способ приготовления оказывает значительное влияние на его воздействие на здоровье — по крайней мере, в отношении уровня холестерина. Некоторые формы напитка вызывают значительно большее повышение общего уровня холестерина, чем другие.

В недавнем исследовании эксперты UiT The Arctic University of Norway изучили, как различные способы заваривания кофе влияют на его влияние на общий уровень холестерина. Результаты были опубликованы в англоязычном журнале Open Heart, пишет lenta.ua.

Несколько десятилетий назад кофе все еще считался вредным для здоровья, но в последние годы были продемонстрированы многочисленные положительные эффекты употребления кофе. Однако в отношении уровня холестерина все еще предполагается, что последствия будут иметь тенденцию быть более неблагоприятными.

В текущем поперечном исследовании исследователи изучили влияние потребления эспрессо и других видов кофе на общий уровень холестерина в сыворотке (S-TC) , используя данные 21 083 взрослых. Средний возраст участников составил 56,4 года.

Анализ данных показывает, что способ приготовления кофе может оказывать значительное влияние на общий уровень холестерина, а высокий уровень холестерина, в свою очередь, способствует развитию опасных заболеваний, сообщают исследователи.

Кофе повышает уровень холестерина в сыворотке крови , который часто также называют общим уровнем холестерина, благодаря содержащимся в нем природным веществам, так называемым дитерпенам, кофестолу и кахвеолу.

Однако метод заваривания оказывает большое влияние на содержание дитерпенов в кофе. Например, кофе из френч-пресса или кофеварки содержит больше кофестола и кахвеола, чем фильтрованный кофе или эспрессо.

Новое исследование ясно показывает, что употребление от трех до пяти чашек эспрессо в день в значительной степени связано с повышенным уровнем S-TC по сравнению с людьми, которые не пьют эспрессо.

По данным исследовательской группы, употребление шести или более чашек кофе из френч-пресса в день также было связано с повышением уровня S-TC .

Потребление растворимого кофе также имело тенденцию влиять на общий уровень холестерина, но исследователи не смогли продемонстрировать зависимость доза-реакция.