FT: Некомпетентность российской армии стала горячей темой для обсуждения 16.05.2022, 16:34

Люди и народы, защищающие свои дома, обычно более мотивированы, чем армия захватчика.

Путин устроил вторжение в Украину, чтобы вернуть России статус великой державы, но парадокс в том, что для сохранения этого статуса как раз нужно воздерживаться от войн.

Владимир Путин не единственный, кто неправильно оценил ситуацию. Российский автократ думал, что его армия за считанные дни сможет завоевать Украину. И такие убеждения были достаточно распространены. На Западе разведывательные управления, точно предсказавшие российское вторжение, в то же время считали, что Путин сможет одержать скорую победу.

Но вот война длится уже три месяца. Российская армия остановлена и несет большие потери, – пишет zn.ua со ссылкой на Financial Times. Международная изоляция России усиливается, а в это время Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО. Некомпетентность российской армии стала горячей темой для обсуждения. Но, возможно, российские провалы не нуждаются в особом объяснении. В современные времена, когда большие государства решают вторгнуться в меньшие страны, они обычно проигрывают.

Америка проиграла во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, а также унизительно отступила после меньших военных интервенций в Сомали и Ливан. СССР потерпел поражение в Афганистане. А Россия сейчас проваливается в Украине.

«Это одна из самых больших загадок международной политики: несмотря на весь негативный опыт ведения асимметричных войн, большие государства до сих пор думают, что они могут победить», - сказал индийский ученый Пратап Бхану.

Единственная страна, которая в последние 40 лет воздерживалась от соблазна развязать войну, - это Китай. Пекин получил «по зубам», когда вторгся во Вьетнам в 1979 году. С тех пор он мудро держался подальше от войн. Сосредоточившись на экономическом развитии, Китай изменил свою экономику и общество, став мощнейшей страной мира после США. В последние годы, однако, китайское правительство и народ демонстрировали признаки готовности отправиться на поле битвы. Китай вливал большие деньги в свою армию. Появились угрожающие военные учения вблизи Тайваня. Фильмы о войне стали очень популярны в Китае.

«Но российский опыт в Украине говорит, что Китай совершит катастрофическую ошибку, если поддастся искушению устроить маленькую победоносную войну. Когда пушки начинают стрелять, очень редко все происходит по плану», – говорится в статье.

«За исключением национальных освободительных войн, трудно назвать хотя бы один случай агрессии после 1914 года, который бы принес четкие положительные результаты тому, кто сделал первый шаг», – сказал историк Адам Туз.

Люди и народы, защищающие свои дома, обычно более мотивированы, чем армия захватчика. Репутация российской военной силы была основана на успехах в обороне от агрессии Наполеона и Гитлера. Но теперь Россия сама агрессор. И украинцы играют роль героических защитников своей родины, которую россияне играли в 1812 и 1942 годах. Будучи борющейся за свое выживание страной, Украина смогла закрыть границы для всех взрослых мужчин и мобилизовать силы. Россия же до сих пор вынуждена обманывать свой народ, что продолжается так называемая "спецоперация", которая не требует мобилизации. Чем дольше затягивается война, тем она становится хуже для армии захватчика. Даже если оккупировать столицу, как это сделали американцы в Ираке и Афганистане, придется столкнуться с сопротивлением, которое будут поддерживать внешние силы.

Проигрыш в войне вызывает коррозию и дома. Более 15 тысяч американских солдат погибли в войнах в Афганистане и Ираке. Позже вдвое больше скончались в результате самоубийств. Сотни тысяч солдат были ранены, и последствия этого ощутили все общество и политическая сфера страны.

Существует небольшое исключение из правила об обязательном поражении больших держав в войне против меньших. Оно касается тех случаев, когда цель четко ограничена. Если бы конфликт в Украине действительно был «спецоперацией», как настаивает Путин, тогда успех возможен. В 1991 году во время войны в Персидском заливе коалиция во главе США ограничилась целью изгнать войска Саддама Хусейна из Кувейта. Когда Вашингтон попытался пойти гораздо дальше во время второго вторжения в Ирак, чтобы свергнуть режим Саддама и оккупировать страну, план провалился. Успешное вмешательство НАТО в Косово в 1999 г. было основано на военно-воздушных силах и преследовало ограниченную цель поддержать косоваров.

Изменения в военных технологиях еще больше сокращают шансы на победу устроившей вторжение стороны. Информационные технологии и беспилотники могут четко отслеживать передвижение сил агрессора. А затем высокоточные ракеты могут уничтожать эти силы. Скорее всего, большие российские потери в битве за Киев и на Донбассе связаны с этими изменениями. Россия сейчас для себя открывает горькую правду, даже война против меньшего, более слабого соседа может провалиться.

Большие конфликты провоцируют катастрофу. Даже, несмотря на номинальную победу, экономика и общество могут остаться в руинах. Великобритания была победителем во Второй мировой войне. Однако она так и не смогла больше никогда возродить свой статус могущественного государства.

«Несмотря на то, что суть статуса великой державы заключается в способности вести великую войну, единственный способ оставаться великой державой – это не воевать», – сказал историк Алан Джон Персиваль Тейлор.

Этот парадокс сейчас отчетливо проявляется в Украине. Путин десятилетия наращивал военную силу и развязал войну против соседней страны, чтобы вернуть России статус великой державы. Вместо этого после войны против Украины Россия станет беднее и слабее. Путинская война – это не просто преступление. Это еще и ошибка.

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