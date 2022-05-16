Оккупанты мечтают лишь о том, чтобы выжить и больше никогда не возвращаться в Украину 4 16.05.2022, 16:56

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СБУ перехватила разговор российских военных.

Война в Украине стала адом для российских оккупантов, которые мечтают лишь о том, чтобы выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться.

Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговор российского захватчика, опубликованный СБУ.

“У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… все. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…”, – рассказал собеседнику оккупант, воюющий на Луганском направлении.

Он добавил, что у них уже сгорели все машины, а личного состава осталось пол батальона. Теперь в их алтайский край привезут много 200-ых.

“Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!”, – завершил российский военнослужащий.

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