Ангел «Азовстали»: Сеть впечатлило фото украинского бойца 12 16.05.2022, 17:40

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Героическая борьба «Азова» продолжается.

Боец полка "Азов" Дмитрий Казацкий опубликовал фото, сделанное на территории заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе. Впечатляющий снимок украинского защитника появился в Twitter.

Фото снято сегодня, 16 мая, когда российские оккупанты продолжают сбрасывать на мариупольскую цитадель многотонные авиационные бомбы.

Солнечные лучи, которые редко проникают в укрытия украинских бойцов, осветили голову одного из них, в то время как он подобно Спасителю на Кресте развел руки в стороны.

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