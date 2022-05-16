В Минске сократят число автобусов, троллейбусов и трамваев 8 16.05.2022, 17:55

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Как изменится расписание общественного транспорта?

В Минске на весенне-летний период изменится расписание общественного транспорта, сообщает «Минсктранс».

Как пояснили в государственном предприятии, коррективы в расписание некоторых маршрутов были внесены с наступлением весенне-летнего периода и уменьшением пассажиропотока.

Так, начиная с сегодняшнего дня по будням будет выходить меньше автобусов на такие маршруты, как №1, 6, 19, 20С, 25, 26, 29, 32С, 35, 38, 42, 50С, 54, 57, 61, 69, 71, 74С, 75, 84, 87С, 96, 98С, 107, 123, 127, 144С, 149, 159, 169.

Снизилось и количество троллейбусов, которые курсируют и по маршрутам №10, 13, 19, 34, 40, 41, 57, 90. Трамваи № 9 и 11 тоже станут ездить реже.

Также на весенне-летний период некоторые маршруты будут вовсе отменены. В частности, перестанет ходить автобус №117С «ДС Чижовка – ДС Дражня» и №128 «Каменная горка-4 – станция метро «Каменная горка», а также троллейбус №63 «ДС Юго-Запад – ДС Дружная».

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