Германия анонсировала поставки оружия Украине 7 16.05.2022, 18:05

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Берлин намерен поставить Киеву гаубицы, «зенитные танки» и базуки.

Вооруженные силы Украины в скором времени получат немецкое оружие. Федеральное правительство продолжит поставку военной техники для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает «Укринформ».

Гаубицы Panzerhaubitz 2000, "зенитные танки" и другое вооружение готовится к отправке. Снабжение анонсировал спикер германского правительства Штеффен Гебештрайт.

«Поставки продолжаются. Речь идет о гаубицах Panzerhaubitz 2000, руководить которыми сейчас учат украинских солдат, об отправке танков Gepard, о поставке базук и другой военной техники», – заявил он.

В то же время Минобороны Германии продолжает тренировать украинских военных для успешного использования переданной техники. Прежде всего военнослужащих Украины обучают управлению гаубицами. Планируемый срок обучения – 40 дней.

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