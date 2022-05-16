Скандальный депутат Нестор Шуфрич сбежал из Украины 11 16.05.2022, 18:25

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Нестор Шуфрич

В отношении нардепа пророссийской партии «ОПЗЖ» открыли уголовное производство.

Народный депутат от уже бывшей пророссийской партии «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич покинул Украину, передает unian.net.

Об этом заявил начальник Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время сегодняшней пресс-конференции.

Он не рассказал подробностей, только отметил – располагает информацией, что Нестор Шуфрич пересек границу через КПП «Порубное».

Руководитель обладминистрации также обратил внимание, что ряд местных депутатов от ОПЗЖ в Черновицкой области скрываются от мобилизации.

Что предшествовало

Напомним, 4 марта стало известно о задержании Нестора Шуфрича в Киеве. По словам военных, депутат фотографировал позиции теробороны столицы. Охрана нардепа открыла огонь, но была задержана вместе с Шуфричем.

Сам член ОПЗЖ, известный пророссийскими взглядами, утверждал, что якобы фотографировал культурную достопримечательность Киева.

Позже в отношении Шуфрича открыли уголовное производство. Депутат решил спасать свою свободу бегством за границу, несмотря на запрет на выезд из страны лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

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