Премьер-министр Головченко и сын Лукашенко слетали в ОАЭ 21 16.05.2022, 18:35

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Роман Головченко и Виктор Лукашенко

Они летали на встречу с новым президентом страны.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и президент Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) Виктор Лукашенко посетили Объединенные Арабские Эмираты, чтобы встретиться с новым президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заида аль-Нахайяном, сообщает новостное агентство WAM.

В ходе встречи Головченко от имени Александра Лукашенко выразил глубокие соболезнования шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну и всему эмиратскому народу по случаю кончины прошлого главы ОАЭ шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна, пишет пресс-служба правительства.

Премьер-министр также поздравил шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с избранием на должность президента ОАЭ и выразил надежду на плодотворное продолжение белорусско-эмиратского сотрудничества.

Стороны также обсудили ряд направлений двустороннего взаимодействия.

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