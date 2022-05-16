Премьер-министр Головченко и сын Лукашенко слетали в ОАЭ

Премьер-министр Головченко и сын Лукашенко слетали в ОАЭ21
- 16.05.2022, 18:35
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Они летали на встречу с новым президентом страны.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и президент Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) Виктор Лукашенко посетили Объединенные Арабские Эмираты, чтобы встретиться с новым президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заида аль-Нахайяном, сообщает новостное агентство WAM.
В ходе встречи Головченко от имени Александра Лукашенко выразил глубокие соболезнования шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну и всему эмиратскому народу по случаю кончины прошлого главы ОАЭ шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна, пишет пресс-служба правительства.
Премьер-министр также поздравил шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с избранием на должность президента ОАЭ и выразил надежду на плодотворное продолжение белорусско-эмиратского сотрудничества.
Стороны также обсудили ряд направлений двустороннего взаимодействия.