Кулеба: Украина не пойдет на уступки России ради прекращения огня 14 16.05.2022, 19:08

3,456

Дмитрий Кулеба

Украина стремится восстановить полную территориальную целостность.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки России для прекращения огня.

Об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, это ложный подход.

«Искать способы сохранить лицо Путина — просто ложный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо», — заявил он.

По словам Кулебы, Украина стремится восстановить полную территориальную целостность. Это касается и ОРДЛО, а также Крымский полуостров, захваченный Россией в 2014 году. Кулеба также выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против России.

«Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим», — сказал он.

Дипломат также подтолкнул колеблющихся лидеров ЕС к заявке Украины на получение статуса кандидата в следующем месяце, заявив, что общественное мнение в блоке из 27 членов движется в пользу Украины.

«Это будет моральный провал, о котором будет судить история», — сказал Кулеба о возможном отклонении заявки Украины Евросоюзом в июне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».