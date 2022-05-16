Харьковчане массово возвращаются домой 16.05.2022, 19:14

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В город уже вернулось около 600 тысяч человек.

В Харьков за последние недели вернулись уже около 600 тысяч человек. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, только поездами в город ежедневно возвращается более двух тысяч человек ежедневно.

"Нужно обеспечивать транспортную логистику, чтобы люди могли добираться до работы. Учитывая, что метро - один из самых безопасных видов транспорта, будем работать над тем, чтобы в ближайшие недели его запустить", - рассказал губернатор.

Также нужно будет решать вопрос о размещении людей, которые в последние месяцы жили в метро и которым негде жить.

"Кроме того, же жители Харьковщины тоже возвращаются в освобожденные от оккупантов территории. Пока еще продолжается очень большая работа по разминированию", - написал Синегубов в Telegram.

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