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Украинские военные уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов в Херсонской и Харьковской областях

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  • 16.05.2022, 19:50
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Украинские военные уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов в Херсонской и Харьковской областях

Оккупанты расположили их в Изюме и Давыдовом Броде.

Украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов российских военных. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, которые размещались в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов", - пишет пресс-служба Генштаба.

Также огневое поражение было нанесено и по складу в районе населенного пункта Давидов Брод. Во время атаки был уничтожен значительный запас боеприпасов.

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