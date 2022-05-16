Украинские военные уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов в Херсонской и Харьковской областях

Украинские военные уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов в Херсонской и Харьковской областях1
- 16.05.2022, 19:50
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Оккупанты расположили их в Изюме и Давыдовом Броде.
Украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов российских военных. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, которые размещались в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов", - пишет пресс-служба Генштаба.
Также огневое поражение было нанесено и по складу в районе населенного пункта Давидов Брод. Во время атаки был уничтожен значительный запас боеприпасов.