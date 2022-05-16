NYT: Саммит ОДКБ продемонстрировал изоляцию Путина даже среди соседей 5 16.05.2022, 19:55

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Войну поддержал лишь режим Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин позвал "единомышленников" из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на юбилейный саммит ОДКБ. Во время встречи он рассказал о войне в Украине, но поддержку нашел только в Беларуси.

Об этом сообщает The New York Times.

"В позолоченном зале Кремля Путин провел саммит Организации Договора о коллективной безопасности, что является ответом НАТО. ОДКБ отмечала 30-летие своего основания, но то, что должно было быть праздничной встречей, быстро превратилось в демонстрацию изоляции Путина даже среди соседей России", - пишет NYT.

Действия Путина в Украине поддержал, похоже, лишь Александр Лукашенко. Выступая первым в телевизионной части саммита, Лукашенко раскритиковал других членов ОДКБ за недостаточную поддержку России и Беларуси перед лицом западных санкций.

Он напомнил, что в январе ОДКБ направила силы в Казахстан, чтобы поддержать правительство страны на фоне протестов, но "оставила Россию наедине во время войны в Украине".

"Являемся ли мы сейчас так же связаны узами солидарности и поддержки? Возможно, я ошибаюсь, но, как показали последние события, кажется, что ответ – нет", - сказал он, намекнув на недавний отказ правительства Казахстана помогать РФ обходить санкции.

Во время голосования в ООН 2 марта по осуждению вторжения РФ в Украину, Беларусь была единственной постсоветской страной, которая приняла сторону России.

"Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз. Если мы разделяемся, нас просто раздавят и разорвут", - добавил Лукашенко.

Лидеры четырех других членов ОДКБ - Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - даже не упомянули Украину в своих телевизионных выступлениях.

Издание отмечает, что вторжение РФ в Украину поставило страны-члены ОДКБ в затруднительное положение. Все они имеют тесные экономические и военные связи с Россией, но вторжение Путина на территорию суверенной Украины создает прецедент для стран, которые стремятся диверсифицировать свою внешнюю политику за пределами Москвы.

"Путин, выступая на саммите, вновь попытался оправдать свое вторжение, солгав, что "в Украине давно царит неонацизм". Но он принял более взвешенный тон в обсуждении вероятного вступления Швеции и Финляндии в НАТО - это доказательство того, что Путин, похоже, пытается ограничить эскалацию своего конфликта с Западом", - пишет издание.

Относительно решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО Путин отметил, что Россия "не имеет проблем с этими государствами", а расширение НАТО за счет этих двух государств "не представляет для нас прямой угрозы".

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 мая, в Москве начался первый с 2019 года очный саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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