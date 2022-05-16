Война РФ против Украины: главная информация 16.05.2022, 20:02

2,024

Продолжаются 82-е сутки героического противостояния украинского народа.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на вечер 16.05.2022.

"Продолжаются 82 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает проведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия врага были сосредоточены на Донецком направлении. На Слобожанском направлении противник пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на Государственную границу Украины. Ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Терновая, успеха не имел.

На Славянском направлении противник силами подразделений из состава 20-й общевойсковой армии осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление.

В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, размещавшихся в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов.

На Донецком направлении противник проводил огненное поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и при помощи авиации.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. На направлении населенного пункта Лиман в результате боевых действий успеха не имеет, пытается усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери.

На Авдеевском направлении враг действовал в направлении населенного пункта Сухая Балка. Совершил обстрелы отдельных позиций Сил обороны кассетными боеприпасами.

На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. В районе Горского российские оккупанты понесли потери и отошли.

На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.

В Мариуполе главные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимает меры по логистическому обеспечению войск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого склада боеприпасов противника в районе населённого пункта Давидов Брод.

На территории Приднестровского региона Молдовы обстановка осталась без существенных изменений. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности. В регионе не исключается осуществление провокаций российской стороной.

Корабли черноморского флота российской федерации в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».