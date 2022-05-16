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В Беларуси нашли тело одного из троих детей, которые в марте пропали в Смоленске

  • 16.05.2022, 20:10
  • 2,328
В Беларуси нашли тело одного из троих детей, которые в марте пропали в Смоленске

Поиски еще одного восьмилетнего мальчика продолжаются.

В Беларуси нашли тело одного из троих детей, которые в марте пропали в Смоленске. Произошло это 14 мая в месте разлива Днепра в Оршанском районе Витебской области. Нашли тело 10-летнего мальчика. Его личность установили по одежде и антропометрическим данным. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает следственное управление СК РФ по Смоленской области.

7 марта в Смоленске двое 8-летних братьев и 10-летний мальчик пошли на прогулку и пропали. Их видели на берегу Днепра. Тело одного из братьев на следующий день в реке нашли водолазы.

Поиски еще одного восьмилетнего мальчика продолжаются.

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