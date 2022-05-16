Макрон назначил нового премьер-министра Франции
- 16.05.2022, 20:25
Это второй случай в истории Франции, когда правительство возглавила женщина.
Бывший министр труда Элизабет Борн была назначена новым премьер-министром Франции.
Об этом сообщает Елисейский дворец.
"Президент Республики Эммануэль Макрон назначил госпожу Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать новое правительство", - говорится в сообщении.
Элизабет Борн стала второй женщиной, которая заняла пост премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала эту должность в течении 11 месяцев.