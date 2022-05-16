закрыть
16 мая 2022, понедельник, 20:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макрон назначил нового премьер-министра Франции

  • 16.05.2022, 20:25
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
Элизабет Борн

Это второй случай в истории Франции, когда правительство возглавила женщина.

Бывший министр труда Элизабет Борн была назначена новым премьер-министром Франции.

Об этом сообщает Елисейский дворец.

"Президент Республики Эммануэль Макрон назначил госпожу Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать новое правительство", - говорится в сообщении.

Элизабет Борн стала второй женщиной, которая заняла пост премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала эту должность в течении 11 месяцев.

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин