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В первый же день работы «Кнігаўкі» в Минске пришли пропагандисты и силовики

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  • 16.05.2022, 20:45
  • 7,670
В первый же день работы «Кнігаўкі» в Минске пришли пропагандисты и силовики

Книжный магазин открыло издательство «Янушкевич».

В первый день работы "Кнігаўкі", книжного магазина, открытого в Минске издательством "Янушкевич", туда пришли пропагандисты, а после и силовики с обыском.

Пропагандисты Людмила Гладкая из "СБ. Беларусь сегодня" и Григорий Азарёнок с СТВ цеплялись к содержанию книг, задавали провокационные вопросы, а после радостно сообщали, что по их стопам в книжный магазин пришла милиция.

Частное белорусское издательство "Янушкевич" открыло новый книжный магазин по улице Змитрока Бядули, 6. В марте оно осталось без офиса — издателей попросили срочно покинуть арендованные помещения.

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