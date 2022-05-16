Начальник штаба обороны Британии: Украина побеждает в войне 6 16.05.2022, 20:54

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Энтони Радакин

И не только на поле боя.

Самый высокопоставленный военный офицер Великобритании, начальник штаба обороны адмирал Энтони Радакин заявил, что Украина выигрывает войну и уже "гарантировала" свое выживание. Об этом сообщает BBC.

"Ясно, что Украина выигрывает, а Путин проигрывает", – сказал адмирал.

"Украина побеждает, потому что ведет экзистенциальную борьбу за выживание… и она выживет", – сказал Радакин, добавив, что будущее Украины как независимой страны теперь гарантировано.

Он также сказал, что победа Украины распространяется гораздо дальше происходящего на поле боя. По словам адмирала, Украина находится "на передовой линии защиты глобальных правил и глобальных ценностей". Радакин назвал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "очередными победами Украины" в войне с Россией.

Он также сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал ему, что российский диктатор Путин должен потерпеть неудачу.

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