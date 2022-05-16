ВСУ готовятся к наступательным действиям

ВСУ готовятся к наступательным действиям2
- 16.05.2022, 21:16
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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проверил готовность подразделений к наступательным действиям.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск Украины, передает «Новое время».
На опубликованных кадрах видно, как украинские военнослужащие на фоне современной военной техники готовятся к наступлению.
При этом других подробностей в ведомстве не уточнили.