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ВСУ готовятся к наступательным действиям

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  • 16.05.2022, 21:16
  • 8,614
ВСУ готовятся к наступательным действиям

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проверил готовность подразделений к наступательным действиям.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск Украины, передает «Новое время».

На опубликованных кадрах видно, как украинские военнослужащие на фоне современной военной техники готовятся к наступлению.

При этом других подробностей в ведомстве не уточнили.

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