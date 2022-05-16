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В Украине арестовали активы владельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана

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  • 16.05.2022, 21:21
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В Украине арестовали активы владельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана
Михаил Фридман

Арестованы активы на 400 млн долларов.

Украина арестовала ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с российским бизнесменом Михаилом Фридманом, сообщила в Facebook генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

Активы на сумму 12,4 млрд гривен (более 400 млн долларов) хранились в украинском «Альфа-банке».

По словам Венедиктовой, ранее по запросу Генпрокуратуры были арестованы 469 млн гривен (более 14,5 млн долларов) со счетов в «Альфа-банке», которые уже готовились к выводу в Россию. Легализировать средства планировали при помощи сделки по покупке фирмы с минимальным уставным капиталом «за космическую сумму».

«Движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер», — добавила генпрокурор.

Напомним, проживающий в Лондоне Михаил Фридман является совладельцем многих компаний по всему миру, а также «Альфа-банка». Он подпал под санкции Евросоюза и Великобритании после вторжения России в Украину.

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