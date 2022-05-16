Спутник зафиксировал уже четвертое массовое захоронение гражданских в Мариуполе 16.05.2022, 21:34

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Людей хоронят в траншеях.

Спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения у Центрального кладбища в оккупированном Мариуполе, о котором сообщили местные власти. Оно появилось еще в начале марта, сообщают журналисты "Схем" (Радио Свобода), проанализировавшие спутниковые снимки компании Maxar, передает liga.net.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале рассказал, что в горсовет поступила информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь", где может быть расположена так называемая "братская могила". С помощью спутниковых снимков Maxar, предоставленных компанией ТВИС, журналисты "Схем" нашли это место массового захоронения, состоящего из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину.

Появились массовые захоронения в начале марта. На снимках за 9 марта уже видно, что две траншеи, где массово хоронили людей, закопаны.

10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева выкладывала на своей странице в Facebook видео с массовыми захоронениями погибших мариупольцев, однако не указала точное место его захоронения. Анализируя видео, "Схемы" смогли подтвердить, что речь идет именно об историческом кладбище "Некрополь" в центре Мариуполя.

Это подтверждают сами кадры с видео. На них с одной стороны виден купол собора святого Николая, высокая труба, принадлежащая зданию в переулке Левитана, а также крыши подсобных помещений за забором.

С другой стороны видны здания предприятия "Электробытприбор" и недостроенная 24-этажка жилого комплекса "Пионер".

Массовое захоронение в центральном районе Мариуполя стало уже четвертым, подтвержденным местными властями.

Возле города уже известно о не менее трех таких местах: у поселка городского типа Мангуш, на кладбище в селе Виноградное и на кладбище поселка городского типа Старый Крым.

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