ЕС выделил Украине еще 500 млн евро на вооружение 1 16.05.2022, 21:54

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Но не согласовал шестой пакет санкций против РФ.

Европейский Союз согласовал 500 млн евро помощи Украине, сообщил на брифинге 16 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В то же время главы МИД стран Евросоюза не согласовали шестой пакет санкций, предусматривающий отказ от российских энергоносителей.

Как пояснил Боррель, на заседании Совета Европейского Союза было согласовано выделение дополнительных 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. В целом же на нужды Украины таким образом будет выделено 2 миллиарда евро. Денежные средства пойдут на тяжелое вооружение — бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы.

Что касается согласования шестого пакета санкций против России, Боррель отметил, что не может сказать, сколько времени займет обсуждение нефтяного эмбарго. Он добавил, что главы МИД стран ЕС не обсуждали вопрос компенсации отдельным членам отказа от российской нефти.

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