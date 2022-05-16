Шольц: Запад не позволит РФ захватить часть Украины и после навязать мир 2 16.05.2022, 22:19

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Олаф Шольц

По словам канцлера ФРГ, «как с Крымом не получится».

Запад не согласится на навязанный Россией мир, если Москва попытается захватить часть территории Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает Reuters.

«У России есть только один выход из этой ситуации — договориться с Украиной. И это не означает навязанный мир — захват части территории, а после фраза: «распишитесь здесь», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что поставки оружия Киеву и санкций против Москвы должны были показать, что «договор с Украиной неизбежен», и у российского диктатора Владимира Путина нет способа его избежать.

«Как было в случае с Крымом также не получится, когда война закончилась в том смысле, что прекратилась стрельба, но была создана новая граница, а они (власти РФ — ред) ждали пока все нормализуется», — добавил Шольц.

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