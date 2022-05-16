Банки Беларуси вводят очередные новшества 1 16.05.2022, 22:51

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Не больше одного вклада в одни руки и лимиты на снятие наличной валюты.

Банки продолжают вводить изменения для клиентов. Некоторые из них касаются валютных операций. К примеру, «Цептер Банк» увеличил лимит на снятие наличной валюты — до 1500 долларов или евро на одного клиентам по всем его валютным счетам. Сайт zerkalo.io составил подборку очередных банковских новшеств.

«Альфа-Банк» с 17 мая снизил комиссию за выдачу наличных по карточкам иностранных банков в своих банкоматах и кассах — до 5% от суммы операции.

«Цептер Банк» с 12 мая увеличил лимит на снятие наличной валюты с расчетных счетов, а также со счетов, к которым привязана карточка. Теперь «потолок» составляет 1500 долларов или евро в месяц. Речь про валютные счета, а ограничения распространяются на одного клиента по всем счетам.

«Белагропромбанк» возобновил прием документов на кредиты «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки». Эти займы выдают на покупку отечественных товаров. Процентная ставка — до 24% годовых, она привязана к ставке рефинансирования. Банк готов выдать кредит до 15 тысяч рублей.

«БНБ-Банк» снизил процентные ставки для безотзывного вклада на 32 дня в долларах (теперь она составляет 3% годовых), для безотзывного вклада в евро на тот же срок — до 2,5% годовых. Отзывные вклады в долларах теперь можно открыть под 2% годовых на 32 дня и под 3% годовых на 3 месяца. В евро — под 1,5% и 2,5% годовых соответственно.

Этот банк также ввел новый валютный вклад N6, который можно открыть на три месяца под 6% годовых. Но есть нюанс — один клиент может открыть только один такой вклад.

«БНБ-Банк» также прекратил принимать заявки на открытие безотзывного долларового вклада N7+.

Также «БНБ-Банк» сообщил, что клиентам для получения входящих платежей в евро необходимо использовать исключительно реквизиты банка-корреспондента: Raiffeisen Bank International AG.

«Банк Дабрабыт» ранее предупредил клиентов-физлиц о приостановке с 13 мая выпуска и перевыпуска с новым сроком действия карточек к счетам в иностранной валюте. Теперь банк «для сохранности своих сбережений в иностранной валюте» предлагает бесплатно открыть в онлайн-режиме расчетные счета в долларах.

"МТБанк" сообщил, что внес изменения в перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

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