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В Волковыске партизаны провели акцию протеста

  • 16.05.2022, 23:01
В Волковыске партизаны провели акцию протеста

Они поддержали Николая Автуховича.

Волковычане провели акцию в поддержку Николая Автуховича. Все в Волковыске знают этого человека: власти боятся, а простые люди уважают.

«Мы уверены, что единственная цель нашего земляка – борьба за свободную Беларусь! И мы его не подведем!» – пишут телеграм-каналу «Баста!» волковычане.

Белорусскому герою грозит смертная казнь, а его до сих пор не признали политзаключенным. Сегодня над ним началось судилище.

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