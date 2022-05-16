В Волковыске партизаны провели акцию протеста
- 16.05.2022, 23:01
Они поддержали Николая Автуховича.
Волковычане провели акцию в поддержку Николая Автуховича. Все в Волковыске знают этого человека: власти боятся, а простые люди уважают.
«Мы уверены, что единственная цель нашего земляка – борьба за свободную Беларусь! И мы его не подведем!» – пишут телеграм-каналу «Баста!» волковычане.
Белорусскому герою грозит смертная казнь, а его до сих пор не признали политзаключенным. Сегодня над ним началось судилище.