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Украина получила три новых вертолета Ми-17

  • 16.05.2022, 23:17
Украина получила три новых вертолета Ми-17

Также за сутки страны-союзники отправили ВСУ 10 рейсов военной помощи.

Украина получила от США три советских вертолета Ми-17. При этом за сутки страны-союзники отправили ВСУ 10 рейсов военной помощи.

Об этом свидетельствует сводка Пентагона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.

По информации оборонного ведомства США, темпы военной помощи Украине продолжают нарастать. ВСУ уже получили три новых вертолета Ми-17. Также 74 из 90 переданных украинских войскам американских гаубиц уже применяются в боях.

При этом в Пентагоне подтвердили информацию о том, что ВСУ оттеснили оккупантов в Харьковской области до самой границы.

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