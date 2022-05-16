Бывшего политзаключенного с онкологией лишили 2-й группы инвалидности 2 16.05.2022, 23:29

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Алексей Романов

Алексей Романов отбыл год наказания в колонии за «оскорбление Лукашенко».

Житель Гомеля Алексей Романов отбыл год наказания в колонии за «оскорбление Лукашенко». Он имел вторую группу инвалидности по онкологии. Во время заключения у него нашли новую опухоль. Сейчас, после освобождения, его лишили 2-й группы, пишет «Радио Свобода».

«16 мая была у меня плановая медицинская реабилитационная экспертная комиссия, МРЭК. И забрали вторую группу — дали третью! Я спросил врача: «У меня что — селезенка отросла, которую вырезали, три четверти поджелудочной железы, часть желудка и кишечника?» Она говорит, что нет, состояние мое — средней тяжести, но группу забрала. На мое возмущение ответила, чтобы жаловался в высшие инстанции», — рассказал бывший политзаключенный.

Имея вторую группу, он получал пенсию — 278 рублей.

«И этих денег ни на что, конечно, не хватало. Ведь в марте я на лекарства отдал 150 рублей. Выживаю благодаря жене и неравнодушным белорусам», — говорит Алексей.

Также вторая группа позволяла ему иметь бесплатный проезд, санаторий — раз в год, и белорусские лекарства со скидкой 90%.

С третьей группой он будет иметь примерно 220 рублей пенсии, 50% скидки на белорусские лекарства. «И все на этом», — говорит Алексей.

«Я уже третий раз проходил МРЭК. Одна комиссия была в колонии. И даже там мне оставили вторую группу и заверили, что никто ее не заберет при онкологии. Ведь что изменилось у меня в лучшую сторону? Зрение село, панкреатит хронический нажил, страдаю от боли, за год десять раз попадал в больницу. На комиссии сегодня заметил, что не только у меня забрали группу. Такое ощущение, что таким образом «избавляются» от инвалидов, которые якобы «выздоровели», — рассуждает бывший политзаключенный.

Он говорит, что с таким состоянием здоровья не найдет работы в Гомеле. «Ведь никакой работы здесь нет. Я работал на стройке раньше. А сейчас у меня нет сил и здоровья что-то тоскать, поднимать. Просто поставили меня на грань выживания», — добавил Алексей.

Он написал заявление на обжалование решения МРЭК. Но не верит, что это даст плоды.

Онкологическое заболевание у него обнаружили весной 2020 года. Провели сложную операцию, удалили селезенку, часть желудка, кишечника, поджелудочной железы, так как опухоль дала метастазы.

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