Ничтожества Гарри Каспаров

16.05.2022, 23:15

Гарри Каспаров

Они идут на войну, чтобы украсть сережки и холодильник.

Гитлер и Сталин стремились к мировому господству. Они совершали чудовищные злодеяния, но ими двигала, как они считали, великая цель. Путинская армия — это ничтожества, которые идут на войну во имя того, чтобы украсть сережки и холодильник. Путин ничтожен сам по себе, и эту ничтожность он распространяет как вирус.

Российской армией командуют генералы, которые вызывают усмешку. Шойгу — это не Жуков. Это ничтожество, такое же, как и тот, что его назначил на должность. Смотришь на них — и не понимаешь, как такие ничтожества смогли захватить Россию, запугать Европу и причинить столько зла всему миру.

Но мы должны помнить, что это зло начало нести смерть и разрушения давно. Война в Украине идет уже 8 с лишним лет. И, тем не менее, свободный мир считал это "издержками производства", долго закрывая глаза на путинские преступления.

Диктатор, которому внушают, что он может действовать безнаказанно, рано или поздно переходит последнюю красную черту и начинает войну. Эта война, безусловно, будет его концом, но трагичности ситуации это не отменяет. Всех этих жертв можно было избежать и восемь лет, и даже восемь месяцев назад, если бы вместо того, чтобы проводить саммиты с Путиным, западный мир начал действовать.

Гарри Каспаров, kasparov.ru

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