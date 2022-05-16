Названы автомобили, которые не разочаровывают своих владельцев 16.05.2022, 23:30

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В хит-парад вошли десять моделей.

Эксперты онлайн-платформы по обучению вождению Zutobi составили рейтинг автомобилей, которыми больше всего довольны их владельцы. В хит-парад вошли десять моделей, имеющих самые высокие оценки на основании отзывов с международных сайтов Parkers, HonestJohn, Autotrader и Edmunds.

Так, первым в рейтинге удовлетворенности оказался электрический седан Tesla Model 3, владельцы которого оценивают его в среднем в 4,53 балла из 5 возможных. На втором месте – компактный кроссовер Volvo XC40, получивший от своих владельцев 4,5 балла из 5-ти. Третьим стал конкурент XC40 на европейском рынке — кроссовер Ford Puma с показателем 4,43 балла.

Примечательно, что в Европе и в целом в мире тройка лидеров одинаковая, хотя остальные позиции из «десятки» совпадают не полностью. Ниже мы приведем европейскую версию этого рейтинга (точнее, его часть), а в скобках укажем данные по миру.

Четвертым и пятым по уровню удовлетворенности оказались хэтчбеки Peugeot 208 и Volkswagen Polo — и в Европе, и в мире их оценивают в 4,4 балла из 5-ти. Шестое место, по версии европейцев, досталось кроссоверу Peugeot 3008 со средним баллом 4,33 (Land Rover Discovery, 4,38 балла).

Точно такую же оценку (4,33 балла) получили от европейцев BMW 3-й серии и Toyota Corolla, причем в мировой версии этого рейтинга вместо BMW идет упомянутый выше Peugeot 3008 с тем же самым показателем в 4,33 балла.

Замыкают ТОП-10 хэтчбек Dacia Sandero и Mercedes-Benz A-Class, который в новом поколении может быть не только хэтчбеком, но и седаном. По Европе их оценки составили 4,13 и 4,1 балла соответственно, а в мировой версии рейтинга вместо них стоят Mazda CX-5 (4,3 балла) и BMW 3-й серии (4,25 балла).

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