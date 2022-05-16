Reuters: С территории завода «Азовсталь» уехали около 10 автобусов 4 16.05.2022, 23:46

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Предположительно, с ранеными украинскими военными.

Около десяти автобусов с украинскими военными вечером 16 мая выехали с территории мариупольского завода «Азовсталь». Об этом сообщило агентство Reuters.

Определить, сколько человек было на борту, журналистам не удалось. Ранее командир полка «Азов» Денис Прокопенко сказал в видеообращении, что украинские солдаты выполнили свой долг.

— Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров, — отметил Прокопенко.

Командир полка подчеркнул, что «ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии».

— В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа, — сказал Прокопенко.

Видеообращению командира полка «Азов» предшествовало сообщение Минобороны РФ. Российское военное ведомство рассказало, что 16 мая «в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых».

По данным Минобороны России, был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск самопровозглашенной ДНР.

Официальный Киев никак не комментировал это сообщение. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович вечером 16 мая сказал, что всю информацию о ситуации на «Азовстали» расскажет президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНИАН.

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