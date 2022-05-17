The Guardian: Путин планирует военные операции на уровне полковника 17.05.2022, 7:38

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фото: getty images

В своем бездарном руководстве президент РФ тесно сотрудничает с начальником Генштаба Герасимовым.

Президент РФ Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну в Украине, что, согласно западным военным источникам, принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала".

Об этом сообщает The Guardian.

По словам источников издания, Путин самолично руководит передвижением войск на Донбассе, но по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на информацию об отстранении последнего.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов принимают участие в принятии тактических решений на уровне, которого мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", - сказал военный источник.

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