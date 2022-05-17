Российские войска отступили на Северодонецком направлении: ситуация на фронте утром 17 мая 17.05.2022, 7:42

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Оперативная сводка Генштаба ВСУ.

ВСУ вытеснили российские войска в районе села Сиротино на Северодонецком направлении. В результате боевых действий враг потерпел урон и отошел.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро, 17 мая.

При этом наступление армии РФ в Восточной оперативной зоне продолжается. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожено пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Враг предпринял три неудачные попытки штурма на Бахмутском (в направлении Выскрива), Авдеевском (в направлении Каменки) и Кураховском (в направлении Угледара) направлениях.

На Новопавловском и запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Осуществлял огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, продолжает сохраняться угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг совершил минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

На Слобожанском направлении противник сосредоточивает основные усилия на сдерживании наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении - осуществляет доукомплектование и пополнение потерь, пытается возобновить наступление.

На Южнобугском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

На Бессарабском направлении, в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации, в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету.

Ударная авиация воздушных сил ВСУ на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

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