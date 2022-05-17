Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине на $40 миллиардов 17.05.2022, 7:44

81 сенатор проголосовал за.

Сенат США подавляющим большинством голосов во время процедурного голосования одобрил предоставление помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время процедурного голосования 81 сенатор проголосовал за, а 11 - против. При этом ожидается, что в среду Сенат уже окончательно примет закон. Если в него не будут внесены изменения, то его подпишет президент США Джо Байден, и закон вступит в силу.

Общественная поддержка помощи Украине остается стабильной и сильной. Опрос Университета Монмута, проведенный в понедельник, показал, что 77% американцев поддерживают отправку оружия в Украину. В телефонном опросе 807 взрослых, проведенном с 5 по 9 мая, погрешность составила 3,5 процентных пункта.

Напомним, 7 мая Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, в который войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Рассматривая инициативу американского лидера Палата представителей увеличила пакет помощи Украине до 40 млрд долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».