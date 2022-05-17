«Заблудились» на минном поле: зрелищное видео взрыва российских БМП 13 17.05.2022, 7:53

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Техника врага стремительно мчится — а потом мощнейший «фейерверк».

В сети показали очередное видео уничтожения российской техники. На этот раз враг потерял две боевые машины пехоты.

Об этом сообщается на странице BUZZ TV в соцсети Facebook.

Очевидно, что украинские защитники заминировали поле, где проезжала вражеская техника, не оставив противнику шансы на спасение.

На кадрах видно, как стремительно мчится техника врага, но наехав на мины, произошел мощнейший взрыв.

"Два российских БМП были уничтожены после попадания на минное поле", - говорится в сообщении под видео.

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