закрыть
17 мая 2022, вторник, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мелитополе партизаны ликвидировали двух оккупантов высокого ранга

1
  • 17.05.2022, 7:59
  • 9,936
В Мелитополе партизаны ликвидировали двух оккупантов высокого ранга

Город стал центром партизанского движения в Украине.

В оккупированном Мелитополе вчера рано утром были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

По данным СМИ, это произошло в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины. Туда приехали представители коллаборантов, "милиционеры" и казаки. После с места убийства были увезены два трупа в пластиковых пакетах.

"Есть информация, что "народные мстители" помогли отправиться на тот свет двум рашистам высокого ранга. Оккупационная власть, понятное дело, ЧП замолчала. Пропагандистские СМИ Путина как в рот воды набрали", - пишет издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин