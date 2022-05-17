В Мелитополе партизаны ликвидировали двух оккупантов высокого ранга 1 17.05.2022, 7:59

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Город стал центром партизанского движения в Украине.

В оккупированном Мелитополе вчера рано утром были обнаружены два трупа. По данным СМИ, это могут быть "высокопоставленные" оккупанты, а к их смерти, вероятно, причастны местные "партизаны".

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

По данным СМИ, это произошло в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины. Туда приехали представители коллаборантов, "милиционеры" и казаки. После с места убийства были увезены два трупа в пластиковых пакетах.

"Есть информация, что "народные мстители" помогли отправиться на тот свет двум рашистам высокого ранга. Оккупационная власть, понятное дело, ЧП замолчала. Пропагандистские СМИ Путина как в рот воды набрали", - пишет издание.

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