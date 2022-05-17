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Битва за Донбасс: где идут самые ожесточенные бои

  • 17.05.2022, 8:18
  • 5,126
Битва за Донбасс: где идут самые ожесточенные бои

Войска РФ терпят неудачи и несут большие потери.

В Донецкой области на Лиманском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливают группировку войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Северодонецком направлении в районе населенного пункта Сиротино в ходе боевых действий агрессоры понесли потери и отошли.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел.

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