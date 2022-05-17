В Минске продают подозрительно дешевый творог 20 17.05.2022, 8:30

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Журналисты проверили продукт в лаборатории и были удивлены.

Если вы думали, что подделывают одну икру — держите медаль за наивность. Сегодня расскажем вам про «творожные реки» и «масленые берега», пишет onliner.by.

Любой пищевик знает, какие жесткие проверки нужно проходить перед запуском производства. А что если не производить, а везти фальсификат и в открытую продавать его тоннами? Судя по предложению — так можно.

Я спросила: чье масло? Мне ответили, что лепельское

— Не так давно начала покупать сливочное масло 82,5% на рынке, очень вкусное, но и цена соответствующая — 12,50 рубля за 1 кг (так бывает, если вы любите спреды. — Прим. Onlíner). Качество устраивало, но вот попасть на рынок с 2 маленькими детьми не всегда удавалось. А тут совершенно случайно наткнулась на объявление в Instagram: «Белорусское масло 45 рублей за 5 кг», да еще и доставка прямо до квартиры, — написала в редакцию читательница.

Вот повезло так повезло! Как только мужу перевели зарплату, сразу же сделала заказ и стала ждать доставку.

Насторожило то, что автомобиль доставки оказался обычным микроавтобусом без холодильной камеры. На коробке ни бирочки, ни производителя, ни веса, ни сроков годности. Принесла домой, открыла, отрезала маленький кусочек и чуть не расплакалась от обиды. Так называемое масло крошится кусками, цвет у него бледный, а вкус маргариновый. И этого добра аж 5 кг. Послала голосовое сообщение поставщику с вопросом, кто же в РБ производит такое отвратительное масло. Мне ответили, что «Лепелька» из Витебской области.

Читательница позвонила в «Лепельку» и спросила, продают ли они масло в коробках по 5 кг. Там ей вежливо ответили, что нет.

— Не скажу, что это «масло» совсем отвратительное, но для спреда 45 рублей за 5 кг — это дорого. Кроме того, я теперь не уверена — это вообще безопасный продукт?

Торговля «творогом» приносит по $1 с кило

Владимир раньше плотно работал с рынками и сам торговал российским творожным продуктом под видом фермерского творога.

— Схема одинаковая: большинство закупаются в Таборах. Один раз я сам ездил в Смоленск — обычный рынок, у вас был оттуда репортаж. Там «творог» продавали по 3 с чем-то. В Таборах он стоит уже на рубль дороже. В переходе мы его продавали по 7. Есть хитрые, которые ставили еще выше цену, чтобы привлечь самых подозрительных покупателей (ну не будут же подделку продавать так дорого!).

Всегда писали «фермерский» возле цены: не все в деревне выросли и знают, какой на вкус настоящий творог. Если напишешь «Россия» — покупать не будут.

Сколько зарабатывали? Полторы тонны в неделю для одного оптовика (у которого несколько точек продаж) — легко. С каждого килограмма — доллар. Считайте.

Если покупатель окажется дотошным, ему назовут любое фермерское хозяйство. Или «клецкий» — если человеку нужно узнать какое-то название из промышленного производства. Они раньше торговали весовым, не знаю, как сейчас.

Что мы знаем об этом продукте? Мало. Я сам не знаю, из чего это делают. И как выглядит сырье для него — тоже. Но определенно — это не натуральный продукт.

Вообще в творожном продукте (так правильно называть этот «фермерский творог») нет ничего преступного.

В Подмосковье есть молочный завод, который в том числе делает творожные продукты. Они по-белому работают. Я как-то набирал их — отгружали по 95 рублей за килограмм (меньше 1,5 доллара на тот момент). И это еще относительно хороший продукт! Мама сырники делала на их твороге — вкусно получалось.

Но серая индустрия делает еще дешевле и хуже по качеству. Не раз нам привозили изначально кислый продукт.

Идем за покупкой

Таборы

«Творогом» и «маслом» здесь торгуют в тех же рядах, что и икрой из нашего зимнего репортажа.

Ничего не нужно искать: просто подходите к любой точке с надписью «Молочные продукты» — и с большой вероятностью здесь все наполнено сладкими ценами.

На ценнике «Масло» висит цена за килограмм: 12,5 и 14 рублей за 72,5 и 82,5% жирности соответственно.

Продавец говорит, что кобринское. Давайте отвлечемся. Кобринский маслосырзавод на самом деле продает часть масла в коробках по 20 кг. Отпускная цена без НДС за килограмм в прайс-листе почти 15 рублей. Уже выше рыночной. И это не считая НДС и прибыли продавца. С чего она превращается в 14 рублей на рынке — это не вопрос, а красная тряпка для внимания.

Возвращаемся к покупке. Продавец поздравляет нас, что достала лучший кусок — из середины блока. Повезло.

Также берем творог. На нем просто цена — 6 рублей. Накладывают в пакет здесь же — сколько вам нужно.

О производителе даже не уточняем, чтобы не заставлять продавца лишний раз в жизни обманывать. Но она сама не выдерживает и говорит, что творог «вкусный».

Чтобы не было впечатления, будто Таборы — единственный источник фальшивой молочки, переносимся в центр Минска. На Комаровке в молочных рядах через каждые три витрины — творог из Молодечно или Смолевичей. Вкусный? «Вкусный!» Стоит 6,5 рубля. Расфасован в пакеты. На каждом — бумажка с названием производителя, составом и датой производства.

Берем «смолевичский», оплатить на рынке можно картой, удобно.

Три образца (два творога и масло) везем в Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию. Здесь есть лаборатория. Платим 350 рублей за проведение ряда испытаний: настоящий ли это творог с маслом и безопасно ли это есть.

Прошло 2 недели. Результаты испытаний

Масло из Таборов — образец №1.

Творог с Комаровки — образец №2.

Творог из Таборов — образец №3.

В лаборатории центра зашифровали образцы и после испытаний получили такие данные.

Дрожжи

В твороге количество дрожжей превысило десятки раз. Вместо 100 колониеобразующих единиц (КОЕ)/г у нас 5 тысяч и 4,5 тысячи. Такой показатель говорит о порче продукта, отсюда и кислый запах.

Откуда они взялись? Или производство с нарушением технологий, или неправильное хранение, или результат расфасовки в грязных условиях, или общее нарушение сроков годности. Дрожжей существует огромное количество, чаще всего это не ведет к риску для здоровья. Просто невкусно и неприятно.

Listeria monocytogenes

Еще один микробиологический показатель. Эти бактерии вызывают сильные отравления. Углубляться не будем, поскольку ни в одном из трех образцов обнаружены не были.

Консерванты

Если продукт называется творогом или маслом — в нем не может быть консерванта. В образцах творога он был. В том, который купили на Комаровке, сорбиновая кислота. В образце из Таборов — и сорбиновая, и бензойная. Это самые распространенные способы увеличить сроки годности. Интересно, что несмотря на это консервантов не хватило для подавления роста дрожжей.

Растительные жиры

Стерины — это составляющие жировой фракции продукта. В животном жире их не бывает. Во всех трех образцах найден полный пакет из популярных стеринов. Мы не проверяли долю содержания растительного жира, но этот показатель однозначно свидетельствует о фальсификации продукта, если вам говорили, что это творог и масло.

Как мне дальше жить?

Продолжайте. В рамках заказанных нами испытаний в лаборатории не нашли ничего опасного. В магазинах продаются и творожные продукты, и мороженое с растительными жирами, и маргарины, и еще куча еды с консервантами. Это не страшно и не смертельно.

А чего мы тогда к ним прицепились?

Во-первых, правильно называть вещи своими именами. Фермерский творог стоит 12—15 рублей за килограмм и является результатом стараний и коровы, и предпринимателя. Покупая что-то в 2—2,5 раза дешевле, вы являетесь не счастливым участником закрытого клуба обладателей выгоды, а жертвой обманщиков. Нравится вкус спреда? Купите его в магазине — он там стоит примерно столько же, но хотя бы хранился в холодильнике и фасовался на предприятии.

Во-вторых, в очередной раз бросается в глаза разбалансировка системы контроля. Любая проверка найдет и оштрафует производителя за грязный фасад или отсутствие мыла. Это, конечно, в разной степени важно. Но тут сотни людей торгуют тоннами вообще непонятно чего. Икра, творог, масло, сметана — да что угодно можно продавать днем на рынках. Все, чем рискуют продавцы, — конфискация копеечного товара и небольшой штраф. И то обычно наказывают за нарушение правил торговли, а не за торговлю непонятно чем.

Мы не проводили контрольную закупку по правилам, не спрашивали документы и не докапывались до разрешений. Наша задача — показать покупателям, что никакой социальный зонтик не защищает лучше, чем собственная внимательность и здравый смысл.

«Смолевичи Молоко»: это не наш творог, у нас другое оборудование

— Ох. Ключевое тут — «подписан как наш». Все про это давно знают. Мы в прошлом году выезжали на Комаровку, там убрали, а через некоторое время опять все появилось, — рассказала Onlíner замдиректора по производству Светлана Кулыба.

— Первое. Мы не называемся филиалом бройлерной птицефабрики уже 4 года. У мошенников старые наклейки.

Второе. Мы не делаем рассыпчатый творог. Наш творог торговой марки Cream Nuvo — это мягкий продукт, произведенный по технологии ультрафильтрации.

Третье. У нас нет возможности производить продукт с растительным жиром. Для этого нужно оборудование, которое сепарирует молочный жир и вносит вместо него растительный — таким образом получается творожный продукт.

На Молодечненском молочном заводе (филиале Минского молочного завода №1) предложили сделать письменный запрос, производят ли они творог. Поэтому решайте сами, стоит ли покупать приписанный им творог или нет и творог ли это в принципе. В лабораторию мы его не носили.

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