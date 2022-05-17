Христо Грозев: Элита путинских силовиков понимает, что война проиграна 2 17.05.2022, 8:31

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Христо Грозев

Фото: Reuters

Глава РФ приближает конец своего режима.

Журналист Bellingcat Христо Грозев считает, что элита силовиков президента РФ Владимира Путина понимает, что война против Украины проиграна. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

На вопрос о том, почему Путин начал полномасштабную войну, Грозев ответил, что есть разные возможные варианты.

«Для меня важнее, как думают люди, которые находятся недалеко от него. Я общался в конце прошлого года с такими людьми, которые предупреждали о серьезной опасности, что он начнет войну. В их понимании, причина именно в том, что он боится социального напряжения», — сказал он.

По мнению Грозева, социальные требования молодой части населения угрожают режиму и системе, а Путин хочет, чтобы она осталась навсегда. Он считает, что российский диктатор понимает эти угрозы и должен найти повод, чтобы заткнуть общество еще больше.

«В декабре у них была уверенность, что Путин начнет войну именно с такой целью – чтобы его режим остался навсегда. Правда, то, что сейчас происходит, действует в обратную сторону. Я думаю, что он приближает конец своего режима», — акцентировал журналист.

Интервьюер привел в пример покушение на Гитлера, которое произошло, когда стало очевидно, что он проиграл войну. Он спросил у Грозева, каковы риски Путина оказаться в таком же положении.

«Я думаю, что именно информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна. Война была оформлена доктринально как то, что надо было закончить в течение одной недели. Сейчас то, что происходит, – это какая-то «вторая» война. Шансы на выигрыш «второй» войны не гарантированы. Мы видим прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, тех, кто информирован. Telegram-каналы наемников, «вагнеровцев» и других критикуют отсутствие стратегии, тактических способностей у генералов, у Генштаба. Элита силовиков понимает, что шансов выиграть эту войну без мобилизации и социального взрыва, который будет после нее, очень мало» — пояснил Грозев.

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